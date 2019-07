Apertura ridotta dell'autostrada per rischio frana Chiappetti

Foto arpa.piemonte.it -

Alle ore 16.47 di domenica 28 luglio, l'autostrada a A% è stata chiusa al traffico, in entrambi i sensi di marcia, fra Pont-Saint-Martin e Ivrea.

Foto di Hélène Impérial -

Alle ore 18.22, la situazione era questa: in direzione sud, uscita obbligatoria a Verrès e rientro a Quincinetto; in direzione nord, uscita obbligatoria a Ivrea e rientro a Pont-Saint-Martin.

Alle ore 19.00, si è rientrati a fase allertamento della procedura. Il Centro di Competenza Protezione Civile Università di Firenze ha comunicato a Sav il ridotto l'allarme e ha autorizzato il ripristino della circolazione. Ciò significa che l'autostrada ha riaperto una corsia in direzione nord-sud e una corsia in direzione sud-nord.

Incolonnamenti importanti si sono tuttavia creati sia in autostrada sia lungo la Strada statale 24, dove il traffico è stato deviato.



I sensori posizionati per il monitoraggio della situazione della frana in località Chiappetti nel Comune di Quincinetto avevano infatti rilevato uno spostamento tale da giustificare l'attivazione della procedura di allarme definita sperimentalmente dal Sistema di Protezione civile per le fasi di allertamento, preallarme e allarme in relazione.

Creata come procedura discendente al Piano emergenza viabilità principale, definisce in modo organico gli enti da attivare e le azioni da avviare sulla base dei diversi scenari possibili, ed è stata approvata dal Comitato Operativo per la Viabilità lunedì 22 luglio per entrare in vigore, in via sperimentale, mercoledì 24 luglio.

La procedura ha fatto seguito al protocollo d’intesa siglato il 4 luglio, a Quincinetto, tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, la Regione Piemonte, S.A.V. Società Autostrade Valdostane S.p.A., il Centro di Competenza Protezione Civile Università di Firenze e il Comune di Quincinetto.

Martedì 23 luglio si era svolto un sopralluogo da parte della Protezione civile nazionale per definire le prossime azioni da mettere in campo.