Courmayeur si promuove con un link sbagliato

Courmayeur ha avviato la propria campagna promozionale 2019 pubblicando e distribuendo un pieghevole che sintetizza gli appuntamenti in calendario.

Troviamo quindi in giugno il Fouratotte e il Festival dello Yoga; in luglio Celtica, Courmayeur in Danza e Autori in vetta; in agosto l'incontro con Reinhold Messner, scienza in vetta e l'Ultra trail du Mont Blanc; in settembre Lo Matson e il Tor des Géants; in ottobre l'Arrancabirra e in novembre il Courmayeur food market.

Lo slogan resta Summer at its peak e c'è l'invito a "scoprire tutti gli appuntamenti su www.courmayeurmontblanc.com". Ma il sito il questione non esite: se si utilizza un browser desktop, si scopre che il dominio è stato registrato dall'Associazione Courmayeur Mont Blanc Nature, con l'indicazione "Azienda faunistico-venatoria". Provando da mobile, la risposta è che "La connessione non è in modalità privata", perché il sito non dispone di un certificato valito.

La situazione non cambia se, invece di digitare la stringa, ci si avvale del QR code: anche in questo caso, il link è quello errato.