Spaccata di Courmayeur, arriva l'ultima condanna

Il giudice Luca Fadda, venerdì 14 maggio, ha condannato l'ultimo autore del furto con spaccata a un negozio di Courmayeur, messo in atto con altri due complici già condannati.

Il 6 maggio 2017, Ciprian Brasoveanu, Alexandru Istoc Andrei e Lucian Dima Tudor, dopo aver rubato due auto in una concessionaria di Charvensod, avevano sfondato la porta in vetro di una boutique (con un blocco di cemento), per poi fuggire con un bottino di circa 40 mila euro.

Nel giugno 2018, Brasoveanu era stato condannato dal gup Paolo De Paola a tre anni di carcere per il furto. Tudor aveva chiesto il patteggiamento tuttavia, a causa dell'opposizione del pubblico ministero Carlo Introvigne, era stato rinviato a giudizio.

Lunedì 15 ottobre 2018, Tudor ha quindi chiesto il rito abbreviato, cui è seguita la sentenza del giudice Marco Tornatore: 3 anni e 600 euro di multa. Inolte, il giudice ha stabilito anche la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.

Per il (presunto) terzo membro della banda, Alexandru Istoc Andrei, il processo era stato sospeso in quanto il soggetto risulta essere irreperibile.

Venerdì 14 giugno 2019, Il giudice Luca Fadda, alla conclusione di un rito abbreviato, ha condannato Alexandru Istoc Andrei a 3 anni 4 mesi e a 800 euro, con revoca delle precedenti sospensioni condizonali. Il condannato non era presente in aula e, dalla Romania, ha nominato un legale.