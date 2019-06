Due interventi del Soccorso alpino sul Bianco per turisti in difficoltà

Nella serata di lunedì 10 giugno sono stati messi in atto due interventi del Soccorso Alpino Valdostano.

Le zone interessate sono la Balconata del Bianco e gli impianti dello Checrouit (a Courmayeur), a quota 2.000 metri.

Gli interventi sono rispettivamente per il soccorso a un escursionista francese con un trauma a un arto inferiore, dovuto a una scivolata, e a un gruppo di quattro escursionisti inglesi, in difficoltà a causa del maltempo.

Una squadra via terra, composta da tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e da soccorritori del soccorso alpino della Guardia di Finanza, è partita alle ore 20.30 circa.

Tenta un avvicinamento ma l'intervento è reso difficile dalle condizioni meteo avverse, con precipitazioni intense e vento forte e dal pericolo dovuto al temporale in corso.

Nella zona più prossima possibile all'area di intervento sono state posizionate due ambulanze del 118, con personale sanitario.