Il tema scelto per quest'anno per i congressi estivi dei Testimoni di Geova, che si terranno in 73 diverse località italiane, è l'Amore non viene mai meno. I membri della congregazione valdostana si ritroveranno dal 14 al 16 giugno assieme a quelli del Canavese e della provincia di Torino a Cameri, in provincia di Novara. Leggi tutto...