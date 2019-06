Il temporale allaga la caserma dei Vigili del fuoco

Il temporale estivo che si è abbattuto su Quart, Saint-Christophe e Aosta alle ore 18 di sabato 22 giugno, ha allagato la caserma Mortara dei Vigili del fuoco.

Come si vede nelle foto (e nel video pubblicato in esclusiva sul gruppo chiuso Facebook "i bobini"), le richieste di interventi manutentivi alla struttura non erano prive di fondamento: la pioggia è entrata nei due garage sotterranei attraverso fessure nelle solette. L'acqua è caduta impietosamente sugli automezzi e sulle attrezzature depositate in questi locali.Le criticità dell'immobile erano state segnalate anche al Consiglio Valle, invitato a un sopralluogo svoltosi il 14 gennaio 2019. Il 23 gennaio successivo, il Movimento 5 stelle aveva sollevato la questione in Consiglio Valle, con un'interrogazione a risposta immediata. Il presidente della Regione, Antonio Fosson, aveva risposto che, nel Bilancio 2019, vi sono 685mila euro stanziati per interventi manutentivi alla struttura. Cifra che il capogruppo Luciano Mossa aveva giudicato insufficiente per far fronte alle molteplici criticità che aveva riscontrato durante la visita.