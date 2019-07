Richiesto il giudizio immediato per la violenza sessuale a Gignod

Il sostituto procuratore Carlo Introvigne ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari il giudizio immediato per l'autore della violenza sessuale messa in atto, a Signayes di Gignod, il 3 luglio.

I fatti

Nel pomeriggio di mercoledì 3 luglio, due ragazze camminavano per la strada nella Frazione Signayes di Aosta. Improvvisamente un uomo ha afferrato una delle due (una diciannovenne aostana) e l'ha spinta al suolo, in un prato vicino, iniziando a palparla e provando ad abbassarle i pantaloncini. La ragazza, dopo un primo momento di sconcerto, ha cercato di resistere a quanto l’uomo cercava di fare. Nel frattempo l’altra ragazza (una minorenne aostana) ha cominciato a urlare e gesticolare, attirando l’attenzione di M.S. (un settantenne aostano) che passava con la propria autovettura. L’uomo, fermatosi, ha detto alla ragazza di chiamare i Carabinieri e ha urlato all’aggressore di fermarsi, dirigendosi verso di lui. L'aggressore, vista la presenza dell’uomo, ha desistito e si è allontanato a piedi.

A seguito dei fatti la ragazza aggredita, visitata all’Ospedale Parini di Aosta, è stata giudicata guaribile in 2 giorni.



L'arresto

La centrale operativa dei Carabinieri ha esteso l'informazione e a tutte le Forze di Polizia, comunicando la descrizione fornita dalle persone coinvolte. Una pattuglia della Squadra Mobile ha individuato una persona corrispondente alla descrizione e ha proceduto all’identificazione. Gli accertamenti hanno permesso di verificare che il controllato, M.S.P., cittadino francese del 1974, era l’aggressore. Si è proceduto quindi al fermo di polizia giudiziaria e l'uomo è stato trasferito alla casa circondariale di Brissogne.