Altro alpinista in un crepaccio: salvo

Intervento del Soccorso alpino valdostano sul Gran Paradiso, a quota 3.200 metri (versante Rifugio Chabod) nel pomeriggio di domenica 15 luglio, per il recupero di un alpinista in crepaccio.

L'uomo, di nazionalità italiana, è stato portato in Pronto soccorso dell'Ospedale di Aosta in via precauzionale. Le sue condizioni sono buone.

Tra gli altri interventi di elisoccorso per la giornata di oggi, sette complessivamente (alle ore 18.30), si segnala il recupero di una cordata di alpinisti scivolati lungo la via normale delle Grandes Jorasses a quota 4.000 metri (hanno riportato contusioni e traumi non gravi); di una cordata di alpinisti sulla Punta Innominata (Monte Bianco, quota 4.000 metri), illesi ma in difficoltà nella fase di discesa; il soccorso a un alpinista caduto in discesa dalla Vierge de l'Aroletta (Bionaz).