Gran Paradiso Film Festival: realtà e sogno il tema della 22a edizione

Nella mattina di giovedì 27 giugno è stata presentata, nella sala di Palazzo regionale, la 22a edizione del Grand Paradiso Film Festival; realtà e sogno, il tema di quest'anno.

Il Festival, articolato in 15 giornate di eventi,23 appuntamenti e 54 proiezioni che si svolgeranno in 7 Comuni dell’area del Gran Paradiso: Cogne, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Introd, Aymavilles, Valsavarenche e Villeneuve.Il filo conduttore dell’edizione sarà il tema Realtà e Sogno, scelto dal Consiglio di Indirizzo del Festival composto da Fabio Fazio, Luciano Violante e dal Direttore artistico Luisa Vuillermoz. La manifestazione prenderà il via il 15 luglio alle ore 17 a Cogne con un Preludio alla presenza del Principe Alberto II di Monaco.La cerimonia inaugurale si terrà lunedì 22 luglio alle ore 17. Il Gran Paradiso Film Festival sarà articolato nelle sezioni del Concorso Internazionale, del CortoNatura, di Aria di Festival e del De Rerum Natura.In particolare, quest’ultimo ciclo di incontri toccherà temi di scienza, arte, attualità, economia, spettacolo, montagna e natura e vedrà protagoniste personalità di spicco a livello nazionale e internazionale che affronteranno il tema nella suacomplessità e secondo differenti prospettive: Carlo Cottarelli, che presenterà la sua analisi sulla difficile realtà dell’economia italiana; Roberto Cingolani, che illustrerà le nuove frontiere della robotica e dell’intelligenza artificiale; Giuliano Amato, che proporrà una riflessione sull’evoluzione dell’idea di Europa e Flavio Caroli, cheguiderà il pubblico alla scoperta della storia dell’arte.Il De Rerum Natura si aprirà, in occasione della Cerimonia inaugurale lunedì 22 luglio, con 12 giovani talenti valdostani che si stanno distinguendo in vari ambiti e discipline e che porteranno la loro testimonianza raccontando come stianoperseguendo e realizzando il proprio sogno e si concluderà in occasione della cerimonia di premiazione, sabato 27 luglio, con l’attribuzione del Trofeo Stambecco d’Oro alla presenza di Hervé Barmasse, alpinista e guida alpina, scalatore che ha compiuto imprese estreme in 3 continenti che gli sono valse numerosi riconoscimenti.Nel mese di agosto l'Aria di Festival si espanderà nelle valli del Gran Paradiso proponendo al pubblico eventi en plein air alla scoperta del territorio e della sua identità e con la possibilità di vivere in prima persona esperienze inusuali. Le attivita all'aria aperta precederanno le proiezioni serali dei film del Concorso Internazionale e saranno accompagnati da aperitivi e degustazioni.10 dei film in concorso, selezionati tra 135 concorrenti e provenienti da 27 paesi e 5 continenti, si contenderanno i premi della giuria tecnica e il Trofeo Stambecco d’Oro (pari a 5.000 euro), assegnato dalla giuria del pubblico, in una competizione di alta qualità e respiro internazionale.