Per i Vigili del fuoco una norma di attuazione

Foto regione.vda.it -

Si è riunito giovedì 4 luglio, a Roma, al Ministero per gli Affari regionali, il tavolo tecnico in tema di previdenza dei vigili del fuoco regionali coordinato dalla Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d’Aosta.

Al tavolo erano presenti, oltre al Presidente della Paritetica, per la Regione, il coordinatore del dipartimento legislativo e aiuti di stato, il dirigente della struttura gestione del personale e concorsi e un rappresentante del corpo regionale dei vigili del fuoco e, per lo Stato, oltre al Capo dipartimento per gli affari regionali, i rappresentanti dei Ministeri del lavoro, dell’economia e delle finanze, dell’interno, della pubblica amministrazione e dell’Inps.

Nel corso dell’incontro, sono stati esaminat i profili utili a formulare una norma di armonizzazione, tra l’ordinamento statale e quello regionale, che assicuri la piena equiparazione del trattamento previdenziale del personale professionista del Corpo regionale dei vigili del fuoco con quello del corrispondente personale dei ruoli statali. Sulla base delle richieste regionali, si procederà alla verifica di tutte le singole posizioni previdenziali, per conseguire tale obiettivo. Le Amministrazioni statali hanno dimostrato disponibilità a collaborare con le strutture regionali.

Il presidente della Commissione paritetica, Robert Louvin, nel concludere i lavori, ha rilevato come non sussistano obiezioni di principio alla formulazione della norma sollecitata dal Consiglio Valle.