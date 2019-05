Casa Deffeyes in un progetto di slow travel

Foto abebooks.it -

La Giunta del Comune di Aosta si è riunita giovedì 23 maggio.

Approvata la ripartizione delle quote derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della Strada. La materia è regolata dall’art. 208 del Codice stesso con le sue successive modificazioni, che definisce i criteri per l’utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute.

Per quanto riguarda il 2018 gli introiti accertati ammontano a 2.575.006,68 euro, ridotti a 1.679.006,68 euro dopo la decurtazione del Fondo di credito di dubbia esigibilità (pari a 896 mila euro), di cui il 50% da destinarsi per le finalità previste dall’art. 208 del C.d.S., pari a 839.503,34 euro.

La deliberazione riporta, inoltre, le finalità (vedasi tabella allegata) e le quote in percentuale a cui destinare i proventi delle sanzioni accertate dal Corpo di Polizia Locale nell’esercizio 2018.

Infine, la Giunta dà atto che, essendo il totale delle spese pari a 789.270,78 euro, e quindi inferiore al 50% dei proventi delle sanzioni al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, sulla differenza di 50.232,56 euro è stato posto un vincolo sull’Avanzo di Amministrazione 2018, che potrà essere utilizzato a decorrere dal 2019 per finanziare altre spese rientranti tra quelle previste dall’art. 208.

Il Comune di Aosta ha aderito al progetto Cammini e Percorsi, promosso dall'Agenzia del Demanio Direzione regionale Piemonte e Valle d’Aosta, attraverso la concessione in uso per la valorizzazione immobiliare del fabbricato di proprietà comunale denominato Casa Deffeyes.

La formalizzazione da parte della Giunta fa seguito all’invito rivolto dall’Agenzia del Demanio di segnalare la presenza di eventuali immobili di proprietà da includere nel programma di interventi previsti dal progetto per dare impulso ad un potenziale processo di sviluppo territoriale, economico, sociale, culturale e turistico della zona di riferimento.

Il progetto Cammini e Percorsi nasce nel dicembre del 2015 a seguito della sottoscrizione di un Protocollo di intesa tra Ministero per i Beni e le Attività culturali (Mibac), Ministero dei Trasporti, Anas e Agenzia del Demanio finalizzato alla valorizzazione di immobili pubblici situati in prossimità di itinerari storico-religiosi e ciclopedonali, per favorire lo slow travel, la scoperta di territori e destinazioni minori mediante circuiti lenti e mobilità dolce, nell’ambito più generale delle iniziative di sviluppo dei territori e della promozione delle attività imprenditoriali annesse al turismo, anche al fine di favorire il rilancio economico del Paese.

Gli obiettivi del progetto sono quindi orientati al potenziamento dell’offerta turistica attraverso la messa in risalto di siti di interesse storico e paesaggistico presenti sul territorio, mediante interventi di recupero funzionale di edifici e fabbricati ubicati in prossimità di luoghi strategici, da affidare a soggetti ed investitori privati, ma anche a imprese, società cooperative e associazioni, attivando procedure ad evidenza pubblica.

Con la deliberazione approvata oggi l’Esecutivo comunale individua anche l’offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio da utilizzare per l’aggiudicazione sulla base di alcuni elementi.

Infine, la Giunta con il medesimo atto demanda al dirigente competente la predisposizione degli atti per l’approvazione del bando di gara e dei relativi allegati, prevedendo, se possibile, la presenza di membri esterni all’Ente nella Commissione giudicatrice delle proposte.