Convocato il Consiglio comunale di Arvier

Martedì 18 giugno alle ore 18.30 si terrà la seduta del Consiglio comunale di Arvier, con 12 punti all'ordine del giorno.

La seduta si aprirà con la lettura ed approvazione dei verbali della precedente seduta; seguiranno la presa d'atto dell'adeguamento della tariffa ella discarica intercomunale Arvier/Introd per l'anno 2019, l'approvazione del piano di azioni positive 2019/21 e la discussione delle modifiche alla convenzione relativa al progetto per la realizzazione di una centralina idroelettrica in località Eaux Sourdes tra il comune di Arvier, il consorzio di miglioramento fondiario Borègne-Pileo-Leytin e la società idroelettrica Arvier srl.

Quinto punto all'ordine del giorno, l'approvazione della proposta di finanza di progetto per la valorizzazione a scopo idroelettrico dell'acquedotto comunale di Arvier da Planaval a Rochefort; saranno quindi oggetto di analisi le interrogazioni presentate dai consiglieri del gruppo Arvier pour Arvier aventi rispettivamente come oggetto:

- piano di valorizzazione dei beni di proprietà comunale inutilizzati

- Giro d'Italia 2019 - Tappa valdostana - iniziative che si intendono realizzare per promuovere il territorio comunale

- Bando Energique - eventi plus la Valle d’Aosta in prima fila - motivazioni per le quali il comune di Arvier non ha presentato un progetto

- smaltimento acque reflue - fosse settiche - costi mantenimento e iniziative per prevedere un collegamento ad un depuratore

- viabilità autostradale e ferroviaria dell'alta Valle d’Aosta

- eccessiva velocità dei veicoli nel tratto di strada statale n. 26 all'ingresso del paese e in via Lostan



A chiudere la seduta, una comunicazione al consiglio comunale in relazione alle variazioni di bilancio e ai prelievi dal fondo di riserva.