Pollein: il gestore del campeggio ricorre contro la sentenza

Foto it.wikipedia.org -

Il Consiglio comunale di Pollein si è riunito lunedì 24 giugno e, in apertura, sono stati letti e approvati i verbali della seduta precedente.

Il sindaco ha quindi esposto al Consiglio la seconda variazione al Bilancio di previsione 2019/21 e al relativo Dup, approvata con l’astensione della minoranza, che ammonta a Euro 298.109,88, applicando una quota di avanzo disponibile pari a € 168.900,39 per sostenere interventi di manutenzione straordinaria relativi alle aree, verdi, al fabbricato polifunzionale Grand Place, ripristino acquedotto Fontaney, parco giochi, arredi per villaggio Lions, cimitero comunale e illuminazione pubblica. In particolare, è stata inserita la somma di 132mila euro per l’adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica, destinati alla sostituzione delle attuali lampade con altre a led, economicamente ed ecologicamente più sostenibili oltre che alla sabbiattura e verniciatura dei gli attuali pali.

In chiusura di seduta, il sindaco Angelo Filippini ha effettuato due comunicazioni. La prima relativa al fatto che il precedente gestore del campeggio ha presentato ricorso in appello contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Aosta. L’udienza di discussione avanti il Collegio è stata fissata al 3 ottobre 2019. In attesa dell’udienza, il gestore ha richiesto inoltre la sospensione della sentenza di primo grado, la cui udienza è fissata per il 27 giugno.

Il sindaco ha infine segnalato che i lavori relativi al bar e alla cucina della Grand Place sono quasi giunti al termine; non appena in possesso di tutti gli elementi necessari, il Comune provvederà, per quanto riguarda il bar, a pubblicare il bando di gara per la gestione dello stesso.