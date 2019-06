Bertschy: situazione autostrada responsabilità del Ministero

Il Governo della Regione autonoma Valle d'Aosta prende posizione sulla questione del movimento franoso sopra il tratto autostradale Pont-St-Martin - Chivasso, che era già stata affrontata all’incontro sui trasporti tra gli assessori Luigi Bertschy e Stefano Borrello con gli omologhi piemontesi.

"È questa una situazione che va riverificata al più presto – commentano il presidente della Regione Antonio Fosson e l’assessore ai trasporti Luigi Bertshy – poiché non è possible lasciare territori e amministrazioni locali isolate e in situazione di estremo disagio, con gravi ripercussioni economiche soprattutto per il settore turistico".

Il riferimento è al fatto che il movimento franoso è noto da tempo e vi era l'impegno del Ministerodelle Infrastrutture a intervenire, senza però mai stanziare i fondi necessari.

"Chiediamo quindi fin da subito al Ministero di sedersi al tavolo con Valle d’Aosta e Piemonte per affrontare in maniera strutturale la questione - dicono Fosson e Bertschy -. Apriremo quindi un tavolopolitico-tecnico urgente, sul quale ci siamo già confrontati con gli amministratori regionali e comunali del Piemonte, e al quale chiediamo prenda parte lo Stato per garantire massima attenzione all’argomento".