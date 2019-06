Valdigne vuole essere Comunità europea dello Sport

Procede l’iter per la candidatura della Comunità della Valle del Monte Bianco (composta dai Comuni di Courmayeur, La Salle, La Thuile, Morgex e Pré-Saint-Didier) a Comunità europea dello sport – ACES per il 2021.

Lunedì 24 giugno, l’assessore al Turismo di Courmayeur, Ivan Parasacco, a nome delle cinque municipalità e quale Comune capofila, ha ricevuto Enrico Cimaschi, coordinatore Aces Europa per l'Italia Settentrionale, per la consegna al diritto di candidatura.

Dal 12 al 14 luglio, infatti, la Commissione valutatrice sarà presente sul territorio della Valdigne per verificare la vocazione sportiva e le caratteristiche dei cinque Comuni ai piedi del Monte Bianco e che deciderà se ammettere e con che voto la candidatura al tavolo del Board di Bruxelles, dove saranno decise le due comunità che si aggiudicheranno la candidatura per il 2021. Il riconoscimento di Comunità Europea dello Sport è riservato alle community che presentano caratteristiche di eccellenza e valori condivisi in tema di sport, benessere e qualità della vita. Il titolo viene assegnato ogni anno a due comunità italiane da ACES Europe.

Insieme alla Valle del Monte Bianco, sono state ammesse all’iter di candidatura per il 2021 le community Valdichiana Senese e Trapani Sicilia Occidentale.