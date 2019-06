Nuovo regolamento per la prova di francese all'esame di maturità

Foto governo.it -

Il Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Regione autonoma Valle d’Aosta, mercoledì 26 giugno ha approvato, in esame definitivo, un regolamento che introduce disposizioni relative alle modalità e ai criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

Il regolamento, adottato ai sensi della legge 59/97, che prevede per la Valle d’Aosta una prova scritta di lingua francese in aggiunta a quelle previste per le altre regioni, aggiorna i criteri di valutazione delle prove, precisando i punteggi di cui dispone la commissione di esame, ovvero quaranta punti per le prove scritte e venti punti per il colloquio e disciplina le modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese da parte della commissione d’esame.

Sul testo è stato acquisito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

Ha partecipato all'esame l'assessore all'Istruzione, alla Ricerca e Politiche giovanili Chantal Certan, delegata dal Presidente della Antonio Fosson, che è stato invitato a norma di Statuto.

Il regolamento diventerà definitivo dopo decreto del Presidente della Repubblica.

L’iter di approvazione del suddetto DPR era stato avviato a seguito dell’approvazione della legge regionale n. 11 del 17 dicembre 2018 che è stata adottata in conseguenza dell’approvazione del Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.