Aosta, la giunta delibera su piano strategico, Palaghiaccio e pubblicità

Gioved' 27 giugno la giunta comunale della Città di Aosta ha adottato tre deliberazioni relative alla realizzazione del piano delle attività del Piano strategico, all'approvazione del piano tariffario e del piano orario del Palaghiaccio, all'approvazione delle linee guida per l'affidamento degli impianti pubblicitari.

L’Amministrazione ha previsto lo stanziamento di 10 mila euro per attuare alcune delle iniziative previste dal Piano redatto dal coordinatore del Piano strategico, individuato dal CELVA, di concerto con il Comitato di monitoraggio.

La prima, AostaVision/Session/Mapping, in programma sabato 27 luglio per tutto il giorno in uno stand appositamente allestito davanti alla Porta Prætoria, offrirà la possibilità a tutti i passanti, cittadini e visitatori esterni, di esprimere la propria idea di cambiamento della città a mediante il posizionamento, su una mappa ingrandita della città di un post-it con la trascrizione della propria idea: sarà anche un esperimento di co-progettazione con studenti, associazione, universitari, e architetti, chiamati anch’essi a esprimere la propria idea di cambiamento della città.

La seconda iniziativa, AostaVision/Session/Workshop, in programma venerdì 13 settembre, costituirà la seconda sessione creativa promossa dal Piano strategico, e prevederà il coinvolgimento di almeno 15 soggetti che attraverso lo strumento del focusgroup potranno esprimere la propria idea di città.

Infine, dopo la terza sessione creativa AostaVision/Session/Opinionleaders e le altre fasi di elaborazione del Piano (individuazione delle priorità di intervento, brainstorming generativo, costruzione della visione strategica), nel mese di dicembre si realizzerà la terza iniziativa oggetto del finanziamento in delibera, l’evento finale di presentazione del Piano strategico – Aosta 2030;



Gli impianti pubblicitari, acquisiti al patrimonio comunale nello scorso mese di dicembre, sono costituiti da due pannelli luminosi, cinque totem bifacciali, otto impianti per esposizione di locandine, altrettanti percorsi paline (per un totale di 97 strutture) e 26 pannelli per pensiline fermata autobus.

Le linee guida prevedono la concessione in uso dei beni per nove anni dalla data di sottoscrizione del contratto e la valutazione dei profili economico e tecnico.

Il primo è espresso attraverso un tetto massimo attribuibile al punteggio economico, entro il limite massimo del 30 per cento, con un corrispettivo su base annua non inferiore a 9.500 euro.

Il profilo economico, invece, sarà valutato su diversi aspetti quali la programmazione degli interventi di manutenzione, gli interventi di pulizia, il decoro degli impianti in caso di temporaneo inutilizzo anche mediante iniziative di valorizzazione turistica della città, la destinazione gratuita di spazi a favore di attività svolte da organizzazioni di utilità sociale e, infine, la disponibilità a integrare a proprie spese la dotazione degli impianti anche con soluzioni tecnologicamente più innovative



La giunta ha approvato il piano tariffario e il piano orario di apertura e chiusura del Palaghiaccio proposti dal soggetto aggiudicatario dell’affidamento in concessione della gestione della struttura.

Con il medesimo atto la giunta ha preso atto della decisione dell’aggiudicatario di sub-concedere la conduzione del bar-ristorante annesso all’impianto.