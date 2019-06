Cva approva il Bilancio, M5SVdA protesta

I risultati economici di Cva

Il margine operativo lordo del Gruppo (EBITDA) al 31 dicembre 2018 è risultato pari a 141 milioni di Euro, in crescita del 16,6% rispetto al 2017, con una marginalità operativa in termini di incidenza sui ricavi in aumento (+2,3%) e passata dall’14,4% del 2017 al 16,7%.

Tale risultato è conseguente principalmente ai maggiori volumi di energia prodotta (passati da i 2.705 GWh del 2017 ai 3.380 GWh del 2018, miglior risultato di sempre nella storia di CVA).

Nel corso del 2018 CVA ha continuato a lavorare nella direzione dell’aumento dell’efficienza, con un contenimento dei costi operativi, che sono scesi del 2%, passando dai 718,1 milioni del 2017 ai 703,6 milioni del 2018.

Il margine operativo netto (EBIT) è risultato pari a 91 milioni di Euro (+44,2% rispetto all’esercizio 2017).

Al 31 dicembre 2018, l’utile netto consolidato è in forte crescita e pari a 64 milioni di Euro (+53,8% sul 2017), di cui per 62,7 milioni di Euro di competenza del Gruppo.L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2018 si è attestato a 173,5 milioni di Euro, (+21,3% rispetto a fine 2017), mentre il patrimonio netto di Gruppo è stato pari a 794,5 milioni di Euro (-1,5% rispetto a fine 2017).

“Tale situazione – dichiara Enrico de Girolamo, Amministratore Delegato di CVA - ci consente di guardare con ottimismo al futuro, con la concreta prospettiva di posizionare il Gruppo CVA tra le aziende di riferimento a livello europeo nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con importanti ricadute anche sul tessuto economico valdostano”.