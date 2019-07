Uv non approva l'accordo con Rete civica: ne prende atto

Foto Google Maps -

Nel pomeriggio di lunedì 1° luglio si è riunito il Comité fédéral di Union valdôtaine per valutare la proposta di accordo con Rete civica.

Al termine, un comunicato stringato: "Le Comité fédéral de l'Union valdôtaine, à l'unanimité, prend acte des pourparlers conduits par le président Fosson et les chefs de groupe et du résultat atteint, visant à renforcer la majorité régionale et réaliser le programme partagé au mois de décembre 2018 avec le soutien aussi de Rete Civica. Exprime la confiance à l’action menée par les élus et leur souhaite de poursuivre les engagements entrepris afin de réaliser les objectifs concordés et souscrits".

Dunque non un'approvazione del documento ma una presa d'atto e l'espressione di un augurio agli eletti, con un contestuale trasferimento della responsabilità delle loro scelte sulle loro spalle. Messaggio reso ancor più esplicito dal fatto che, al momento, non è prevista alcuna convocazione dell'organismo superiore, il Conseil fédéral.