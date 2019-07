Châtillon: approvato il progetto Apiary

Foto biodiversityassociation.org -

Il progetto APIARY - Approaching Active Solidarity, promosso dal Comune di Châtillon, è stato approvato ed ammesso a finanziamento.

APIARY è collegato alla Priorità “Promoting solidarity in times of crisis” ed è sovvenzionato dalla Commissione europea tramite lo Strand 2 del Programma che sostiene gemellaggi e reti di città tra partner di tutta Europa.

Il programma Europa per i Cittadini, nei quali rientra il progetto, incoraggia la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello di Unione Europea, favorendo l'impegno sociale, il dialogo interculturale e il volontariato.

Il progetto di Châtillon è stato elaborato in sinergia con molte Amministrazioni europee sin dal 2018.

Esso mostra una forte dimensione europea: il partenariato ufficiale è composto da sette Comuni: due Comuni Italiani, Châtillon (Capofila) e Marentino, dal Comune di Rauna – Lettonia, di Gharb – Malta, di Amata – Lettonia, di La Palma del Condado – Spagna, di Curtis –Spagna.

I partner si daranno appuntamento a Châtillon durante il periodo della Sagra del Miele (ultimo week end di ottobre 2019) e, in una ottica concreta di cittadinanza europea attiva, lavoreranno e dibatteranno per scoprire come la filiera della produzione del miele si adatti perfettamente ad attività solidali, di volontariato e socio-educative, sino a azioni rieducative che ruotino attorno all’importante tema della sostenibilità ambientale.