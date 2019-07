Un tavolo tecnico per la frana di Quincinetto

Foto Ufficio stampa RaVdA -

Si è svolta, martedì 2 luglio, nella sede della Prefettura di Torino, la riunione convocata per definire in modo coordinato la gestione degli interventi di mitigazione del fenomeno franoso situato in località Chiappetti nel Comune di Quincinetto.

Si tratta di una questione aperta dal maggio 2012, quando il primo movimento franoso causò la chiusura della sede autostradale Torino-Aosta.

La firma del Protocollo d’intesa tra Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d’Aosta, S.A.V. S.p.A, Centro di Competenza Protezione Civile Università di Firenze e il Comune di Quincinetto si svolgerà giovedì 4 luglio.

Alla sigla di tale accordo, seguirà l’avvio del tavolo tecnico per individuare i progetti e le iniziative volte alla riduzione dei rischi derivanti dal fenomeno franoso a monte della frazione Chiappetti nel Comune di Quincinetto.

In settimana, l’Assessorato ai Trasporti, con il supporto della Protezione civile e in collaborazione con le Società concessionarie della rete autostradale valdostana, definiranno alcuni interventi per migliorare la situazione dei cantieri operanti sul tratto Pont-Saint-Martin/Aosta per la messa in sicurezza delle gallerie e la relativa situazione viaria durante il fine settimana.