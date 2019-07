Parte il progetto Typicalp

Si è svolta, martedì 16 luglio, la conferenza di lancio del progetto TYPICALP, operazione co-finanziata nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020.

È stata l’occasione per presentare le attività previste dal progetto, il cui obiettivo è rafforzare la competitività delle MPMI attive nella filiera lattiero-casearia in Valle d'Aosta e nel Vallese.

Hanno partecipato, con grande interesse, alcune delle aziende coinvolte nel progetto e le associazioni di categoria della Valle d’Aosta e del Canton Vallese, oltre ai rappresentanti dei partner e degli sponsor del progetto.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Institut Agricole Régional, Piero Prola, ha aperto la conferenza introducendo TYPICALP e il budget totale del progetto (€ 1.533.559 Italia - CHF 740.000 Svizzera). Il Consigliere di Stato e Capo del Dipartimento di economia e formazione del Canton Vallese, Christophe Darbellay, ha parlato della collaborazione tra il Canton Vallese e la Valle d’Aosta e di come, per questo progetto, siano state messe in campo tutte le competenze possibili per trovare le migliori soluzioni. Gli alpeggi, evidenzia il Consigliere di Stato, sono una risorsa incredibile di biodiversità e si devono, per questo, preservare attraverso un’attività agricola rispettosa dell’ambiente e innovativa, sia sul piano del marketing sia, soprattutto, sul piano del prodotto e dei processi.

Ha proseguito poi Monica Cetti, Project Officer del Segretariato Congiunto dell’Autorità di Gestione della Regione Lombardia, che ha illustrato la dotazione del Programma INTERREG Italia-Svizzera - ASSE 1 Competitività delle imprese di € 30.082.043 di cui € 16.957.472 del sostegno finanziario del FESR .

I project manager del capofila italiano (IAR), Sabina Valentini, e svizzero (HES-SO), Laurence Nicolay, hanno illustrato gli obiettivi e le attività specifiche racchiuse nei cinque work package del piano strategico.

Il responsabile tecnico-operativo delle attività in programma Luca Vernetti-Prot (IAR) ha introdotto, parafrasando Italo Calvino “dietro ad ogni formaggio c’è un territorio, un animale e un uomo”, le attività di consulenza e analisi, sul benessere degli animali degli alpeggi coinvolti e gli aspetti innovativi che saranno introdotti nel processo produttivo della filiera lattiero-casearia. Janine Rey-Siggen (HES-SO) ha spiegato il nuovo metodo di valutazione e analisi sensoriale dei formaggi, utili ad identificare le caratteristiche organolettiche di ogni specifico prodotto e a definire una cartografia degli aromi. Dimitri Bocquel (HES-SO) ha descritto il modello innovativo di gestione dei reflui di filiera e Giuseppe Caragnano e Tiziana Delmastro (Links Foundation), infine, hanno illustrato lo sviluppo di innovativi sistemi di tracciabilità di filiera, attraverso la tecnologia Rfid e Blockchain, e di logistica distributiva.

A conclusione degli interventi, Laura Morelli (Chambre Valdôtaine) ha promosso nuovi percorsi formativi e di tutoraggio relativi agli aspetti regolamentari, doganali e finanziari per la commercializzazione dei prodotti tra Italia e Svizzera, previsti dal progetto.

È stato l’inizio di un progetto che vuole salvaguardare il savoir-faire della tradizione alpina, migliorare la qualità dei prodotti e innovare metodi di distribuzione e di tracciabilità sfidando il mercato, aumentando la competitività delle imprese della filiera lattiero-casearia in tutto il territorio transnazionale e promuovere i due territori di cooperazione, attraverso due marchi di qualità, eccellenze in Europa e nel mondo.