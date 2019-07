La pizzica a Saint-Vincent

Il gruppo folcloristico La Vampa de Lumèra, musicisti con annessi danzatori, si esibirà per sabato 13 luglio, alle ore 20.30 in piazza Vittorio Veneto.

Ii folklore salentino arriva in Valle d’Aosta per far conoscere questa la pizzica (della famosa Notte della Taranta che si svolge in Puglia, nel periodo di Ferragosto).

L'iniziativa è volta a promuovere l'organizzazione corsi di questa danza popolare e raccogliere fondi per il progetto Maison Arché.