Movi-menti a Morgex

Tecnologia, robotica e gioco all’aria aperta, per divertirsi, fare nuove amicizie e imparare ad applicare la creatività e la fantasia nel contesto del mondo digitale.

Sono stati gli obiettivi dei due primi centri estivi organizzati, in giugno, nell’ambito del progetto Movi-Menti, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto Movi-Menti sta proseguendo allo stesso tempo in altre qquattro regioni italiane: Piemonte (Canavese), Liguria (Tigullio), Campania (Salernitano) e Sicilia (Val di Noto).

I partner valdostani protagonisti dei laboratori da poco conclusi sono stati l’Istituzione Scolastica Valdigne Mont Blanc, in collaborazione con l’Unité des Communes Valdôtaines Valdigne Mont Blanc, il Comune di Morgex e la Biblioteca Comunale di Saint-Vincent.

Oltre 20 bambini dai 10 ai 12 anni, nel corso delle due settimane di campus a Morgex, si sono cimentati con la Robotica educativa, un ambito che facilita l’apprendimento delle materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica), aiutando i bambini a sviluppare il pensiero critico, la logica e lo sviluppo del pensiero computazionale. Obiettivo del corso di Robotica è stato di far comprendere ai giovani partecipanti il funzionamento di tecnologie robotiche applicate alla vita quotidiana, domotica ed elettronica di base.

Il Campus di Robotica sarà ripetuto dal 12 al 16 agosto per offrire ad altri giovani questo singolare approccio educativo.

Nel corso del Campus, inoltre, i partecipanti hanno avuto la possibilità di partecipare a Laboratori di Grafica e Creativi per la realizzazione di un murales e ai laboraotori creativi di argilla.



Movi-Menti porta in Valle d’Aosta ora il laboratorio La scatola magica, dal 15 al 19 luglio a Morgex, condotto da un team di professionisti specializzati nei settori audiovisivo, teatrale, multimediale e di fabbricazione digitale. Sarà un viaggio per indagare come nasce un’invenzione, dalle prime intuizioni alla sua sperimentazione, in un processo fondato sul fare esperienza e sul valore dell’errore.

Il laboratorio è dedicato alla figura di Leonardo Da Vinci, nell’anno dei 500 anni della sua morte, in un confronto tra passato e presente, sogni, ambizioni, limiti e metodi di due epoche. I destinatari del laboratorio di luglio sono i ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

Ragazzi e ragazze ideeranno storie e sperimenteranno tecniche e linguaggi narrativi per la creazione di cortometraggi, dalle prime intuizioni, ai disegni, alla realizzazione di un prototipo fino alla sua sperimentazione entrando in contatto con tecniche e strumenti dell’animazione cinematografica e avvicinandosi alle discipline STEM con un approccio ludico – didattico.